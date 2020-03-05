Жээнбеков поздравил работников судебной системы страны с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы КР с профессиональным праздником.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы КР с профессиональным праздником.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в поздравлении главы государства говорится:

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника судебной системы Кыргызской Республики!

Проводимая в стране судебно-правовая реформа направлена на создание справедливого, независимого судебного корпуса, способного эффективно защищать права граждан и обеспечить верховенство закона.

Успех данной реформы зависит от установления судебной системы, которой будут доверять кыргызстанцы, формирования ее как последней инстанции, обеспечивающей безупречное соблюдение прав граждан, отвечающей требованиям общества, а также способной стоять на страже национальных интересов.

Уверен, что своим ответственным отношением к возложенным на вас высоким и почетным судейским обязанностям, вы оправдаете надежды народа на справедливость и соблюдение законов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в профессиональной деятельности!».

Источник: Кабар