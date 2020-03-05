Республиканский штаб выражает благодарность Японии за своевременное оказание медпомощи кыргызстанцу

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции выражает благодарность Японии за своевременное оказание медицинской помощи гражданину Кыргызской Республики.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции выражает благодарность Японии за своевременное оказание медицинской помощи гражданину Кыргызской Республики. 1 марта 2020 года гражданин Кыргызской Республики – член экипажа круизного судна «Diamond Princess» был выписан из японского госпиталя и размещен в одном из отелей г.Токио.

Последние тесты на коронавирусную инфекцию у нашего гражданина показали отрицательные результаты. У кыргызстанца имеется медицинский сертификат японского госпиталя, удостоверяющий его выписку как соответствующую японским критериям. Гражданин Кыргызской Республики в настоящее время свободно передвигается по г.Токио.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики выражает благодарность японской стороне за своевременное оказание специализированной медицинской помощи нашему гражданину.

Источник: Кабар