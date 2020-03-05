75-летие Великой Победы: В параде в Москве примут участие три ветерана из Кыргызстана

В параде Победы в Москве примут участие 3 ветерана из Кыргызстана, сообщил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко на пресс-конференции в Бишкеке сегодня, 4 марта.
В параде Победы в Москве примут участие 3 ветерана из Кыргызстана, сообщил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко на пресс-конференции в Бишкеке сегодня, 4 марта. По его словам, российская сторона взяла на себя обеспечение перелета и пребывания в Москве ветеранов из Кыргызстана вместе с сопровождающими их лицами.
«Списки на данный момент уточняются. Мы понимаем, что это пожилые люди, многое зависит от состояния здоровья, как они перенесут перелет и участие в мероприятиях», — сказал посол.
Помимо парада Победы, участники ВОВ из Кыргызстана будут выступать на конференциях и других мероприятиях, встретятся с молодежью.
Источник: Баракелде
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