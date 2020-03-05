«Бир Болу» немного не хватает мозгов…

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил, что им не хватило мандатов в парламенте, чтобы выполнить предвыборные обещания.

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил, что им не хватило мандатов в парламенте, чтобы выполнить предвыборные обещания. Вместо того чтобы вот так оправдываться, мог бы сказать правду: «Не хватило благих намерений в депутатской работе и немного мозгов»… У этой партии 12 мандатов. Даже с одним мандатом можно что-то сделать… К слову, в этой партии состояли такие «богатыри», как Чолпон Джакупова, Игорь Чудинов и Аскарбек Шадиев.

Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6