Каныбек Осмоналиев будет исключен из «Ар-Намыса»

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов намерен исключить из партии Каныбек Осмоналиева.
Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов намерен исключить из партии Каныбек Осмоналиева. Все потому, что он организовал митинг, не посовещавшись с сопартийцами. По правде говоря, такое решение Кулова никому не принесет пользы. Потому что сам Кулов уже завершил свой путь в политике, был замешан во многих коррупционных делах, да и партия его дышит на ладан.
Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6
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