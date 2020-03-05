Каныбек Осмоналиев будет исключен из «Ар-Намыса»

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов намерен исключить из партии Каныбек Осмоналиева.

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов намерен исключить из партии Каныбек Осмоналиева. Все потому, что он организовал митинг, не посовещавшись с сопартийцами. По правде говоря, такое решение Кулова никому не принесет пользы. Потому что сам Кулов уже завершил свой путь в политике, был замешан во многих коррупционных делах, да и партия его дышит на ладан.

Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6