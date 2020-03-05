Если Камчыке действительно знал, то мог бы сказать пораньше…

Политик Камчыбек Ташиев сказал следующее по поводу прошедшего 2 марта митинга с требованием освободить политика Садыра Жапарова, его соратника: «Я полностью поддерживаю Садыра Жапарова.

Политик Камчыбек Ташиев сказал следующее по поводу прошедшего 2 марта митинга с требованием освободить политика Садыра Жапарова, его соратника: «Я полностью поддерживаю Садыра Жапарова. Прилагаю все усилия в рамках закона для его освобождения. 19 декабря прошлого года я участвовал в митинге с требованием его освободить. Но митинг 2 марта я не поддержал, так как видел, что другие силы готовы были воспользоваться акцией, прикрываясь Садыром Жапаровым».

Если это действительно так, то Камчыке следовало бы явиться к началу митинга, озвучить объективное мнение, поделиться информацией о провокаторах. Митинг закончился, он был разогнан силой, людей посадили. Так стоило ли после этого оправдываться? По правде говоря, Камчыке раньше как «бык» врывался на такие митинги. Кажется, он стал более осмотрительным после того, как порвал брюки об острый забор «Белого дома», отсидел за решеткой. А ведь считал себя «Чингисханом»…

Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 3