(Видео) Четыре старинных сосуда, найденные в Таласе

В селе Карача Манасского района Таласской области найдены 4 старинных сосуда высотой в человеческий рост, сообщили местные жители.

По их словам, 2 марта 2020 года в селе проводили питьевую воду. При раскопках земли, нашли 4 старинных сосуда. Пока они находятся в селе, но планируется передать музею.

«Таких находок очень много в районе. Но такие большие сосуды найдены впервые. Мы не знаем их истории. Но было бы хорошо, если бы специалисты исследовали их », - сказали они.

Источник: turmush.kg