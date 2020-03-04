Жылдыз Жолдошева, экс-депутат: «На митинг Садыра Жапарова вовлеклись другие силы, в том числе ЛГБТ»

Месяц назад в Саруу прошло собрание, где и запланировали проведение митинга.

— Жылдыз Айтибаевна, хотя заранее вас предупреждали о том, что на митинг 2 марта будут замешаны провокационные силы, поднялась шумиха. Была ли необходимость в проведении митинга?

— Месяц назад в Саруу прошло собрание, где и запланировали проведение митинга. В свободной стране каждый гражданин волен проводить митинги. Но митинг должен быть мирным, нельзя поднимать шумиху в городе, требования должны быть адекватными. По правде говоря, я сразу заметила, что на недавнем митинге были радикальные силы и провокаторы.

— Почему?

— Я вышла на трибуну, чтобы передать слова президента и увидела немало ребят спортивного телосложения в масках. Можно сразу сделать вывод, что это радикальные силы и пришли сюда не поддержать Садыра Жапарова. Потому что сторонники Садыра Жапарова носили одежду белого цвета, с надписью. По правде говоря, там были многочисленные силы, преследующие собственные интересы, даже представители ЛГБТ. Я тогда забеспокоилась – что в итоге произойдет. Поэтому выступила и ушла. Такие многочисленные силы были разрознены и дело плохо закончилось.

— Кем могут быть женщины, которые подняли руку на сотрудников Жогорку Кенеша?

— Не знаю, если их задержат, то правоохранительные органы проведут разбирательства. Так как собралось так много людей, могли сотрудников пораньше отпустить домой или правоохранительные органы должны были их защитить. В V созыве, в котором я работала, митинги проходили очень часто. Тогда выходили люди из правительства или парламента, организовывали встречу митингующих с руководством. Например, Асылбек Жээнбеков или Ахматбек Келдибеков постоянно встречались с организаторами митинга и выслушивали – с какой целью они приехали. Они поручали решить вопрос соответствующим сторонам. А недавно никто из депутатов не вышел, что было неправильно.

Источник: koom.press