Фокусы из Ат-Баши не пройдут в Таласе

Бурно обсуждается судьба 60 млн долларов, которые пришли в посольство США в Кыргызстане в качестве дипломатического груза.

Очевидно, Вашингтону не нравится, что страны Центральной Азии отдалились от американского влияния и выбрали политику сближения с Китаем, Россией. Стало очевидно, что именно поэтому заморские чиновники приняли стратегию, направленную на свержение центральноазиатских режимов. Хотят сменить власть и привести своих людей.

США не будут жалеть деньги, чтобы сломить режимы в центральноазиатских странах и доказательство тому – миллионы долларов, поступившие в виде дипломатического груза. Очевидно, что они используют все возможности, чтобы поднять шумиху. Для реализации этих дурных целей помогут местные неправительственные организации, точнее их «агенты». В качестве испытания несколько раз провели митинги под лозунгом #Reакция. Теперь они придумывают различные уловки, чтобы поднять народ. Они хорошо переполошили общественность по теме строительства логистического центра в Ат-Баши.

В итоге инвестору пришлось отказаться от этого проекта. Местное население поверило сказкам «агентов» США и остались без полезных для себя вещей. Если бы отстроили логистический центр, условия жизни ат-башинцев серьезно бы улучшились. Кыргызское правительство признает, что строительству логистического центра в Ат-Баши помешала фейковая информация. 19 февраля в ходе встречи с представителями бизнес-структур и донорских организаций премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что жителям Нарына была навязана ложная информация извне, которая противоречит их интересам. «Недоверие укоренилось в людях в результате прежних решений, когда крупные проекты, вместо того, чтобы стать флагманами отечественной экономики, становились гнездом коррупции, примером предательства интересов страны, губили природу и политизировались. При этом никак не учитывалось мнение граждан, не защищались интересы местного населения», — сказал глава правительства. Назрела необходимость пересмотра многих принципов работы в сфере защиты инвестиций, особенно в части взаимодействия с местным населением и прежде всего с молодежью.

«Тщательно изучив все выгоды и обязательства инвестора, правительство старалось создать все условия для успешной реализации этого проекта. Именно поэтому, почувствовав наличие твердой воли и всецелую поддержку со стороны государства, инвестор приступал к активной фазе реализации проекта, уже развернув подготовку к масштабному строительству. К сожалению, компания сообщила о своем вынужденном решении выйти из проекта из-за искусственного нагнетания отношений с местным населением», — сказал премьер-министр М. Абылгазиев.

Общественные активисты и нпошники продолжат создавать шумиху на местах, преследуя свою миссию поднять народ. Стоит отметить, что подобное усилилось и на таласской земле. Здесь активно используются те же приемы, что и в Ат-Баши- распространение сплетен, фейковой информации, чтобы взбудоражить народ. Если в Ат-Баши предлогом послужил логистический центр, то в Таласе есть Джеруй. В начале февраля состоялся народный курултай, где молодой активист Айбек Мырза потребовал остановить разработку Джеруя. До этого он съездил в Таласе, собрал народ и «накормил» фейковой информацией. Странно то, что точка зрения курултаевцев совпадает с намерением американцев поднять шумиху.

«Джеруй» изначально был политизированным проектом. Один из кандидатов в депутаты не стал скрывать, что и в этом году из Джеруя раздуют большую политику. Мы ранее писали, что популистские заявления депутатов-таласцев по Джерую усилятся в этом году, когда пройдут выборы. С одной стороны шумиху поднимают кандидаты, с другой стороны присоединятся активисты, насытившиеся американскими грантами… Это ничем хорошим не закончится… Остается тут уповать только на народ. Если у народа действительно выросла политическая зрелость, то они не дадут политикам с дурными намерениями обмануть себя, смогут отличить правду от вымысла. К сожалению, сейчас по Джерую больше сплетен, чем правды. Разработка рудника в первую очередь принесет пользу народу, да и для кыргызского государства это большой плюс. Будем надеяться, что народ не поверит сплетникам и сделает правильные выводы.

США пустили в ход 60 млн долларов… Вчера появился новый хештег - #REforma. В видеоролике говорится, что в стране не произошли реформы за 30 лет и пора что-то менять. Там содержится открытый призыв к народу. Конечная цель – свергнуть власть, привести на пост президента человека США. Пускай Бог убережет нас от американцев. Если хотим сохранить свою независимость, то нельзя давать себя обмануть.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 04.03.2020 / стр. 10