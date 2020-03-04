Алмамбет Шыкмаматов о коронавирусе: Надо есть чеснок, лимон и другие витамины 

Бывший парламентарий предложил ограничить тои и другие массовые мероприятия
Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов поделился со своими подписчиками в Instagram советами, как укрепить иммунитет и защититься от коронавируса.
Бывший парламентарий отметил, что, возможно, есть необходимость сократить мероприятия с массовым пребыванием людей.
«На сегодняшний день коронавирус стал проблемой, которой опасается все человечество. Из-за него него в мире уже скончались тысячи людей и в миг ломается экономика стран.
В каждой стране проблемой на повестке дня стала именно эта беда. Слава богу у нас еще не зафиксированы случаи заражения, и пусть их не будет. Но, как говорится, от осторожности вреда нет. Каждый из нас должен знать и соблюдать меры предосторожности.
Нужно всегда мыть руки. Есть чеснок, топленое масло (сары май), лимон и другие витамины.
Видимо, также стоит сократить тои и другие мероприятия. Пусть бог защитит наш народ!», - написал Шыкмаматов.
Напомним, ранее бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев тоже предложил ограничить в Кыргызстане тои, массовые игры, а также объятия и поцелуи при встрече.
Источник: vesti.kg
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