Алмамбет Шыкмаматов о коронавирусе: Надо есть чеснок, лимон и другие витамины

Бывший парламентарий предложил ограничить тои и другие массовые мероприятия

Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов поделился со своими подписчиками в Instagram советами, как укрепить иммунитет и защититься от коронавируса.

Бывший парламентарий отметил, что, возможно, есть необходимость сократить мероприятия с массовым пребыванием людей.

«На сегодняшний день коронавирус стал проблемой, которой опасается все человечество. Из-за него него в мире уже скончались тысячи людей и в миг ломается экономика стран.

В каждой стране проблемой на повестке дня стала именно эта беда. Слава богу у нас еще не зафиксированы случаи заражения, и пусть их не будет. Но, как говорится, от осторожности вреда нет. Каждый из нас должен знать и соблюдать меры предосторожности.

Нужно всегда мыть руки. Есть чеснок, топленое масло (сары май), лимон и другие витамины.

Видимо, также стоит сократить тои и другие мероприятия. Пусть бог защитит наш народ!», - написал Шыкмаматов.

Напомним, ранее бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев тоже предложил ограничить в Кыргызстане тои, массовые игры, а также объятия и поцелуи при встрече.

Источник: vesti.kg