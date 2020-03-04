Убийство Салянова: Адвокат ходатайствует о проведении служебного расследования в Первомайском суде

По словам юриста, в видеозаписи «заглушили» вопросы Аиды Саляновой, которые она задала на процессе

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоится очередное заседание по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой - Улана Салянова.

Слушание назначено на 15:00 часов.

Как сообщила Vesti.kg адвокат Саляновой Рабига Сыдыкова, сегодня они намерены ходатайствовать о проведении служебного расследования.

- Дело в том, что на прошлом заседании подсудимый Абыкулов показал, что в 2017 году власть его использовала против Аиды Саляновой, - отметила юрист. - Судья тогда отклонил вопрос Аиды Женишбековны о том, кем была организована компания по ее очернению. Позже мы запросили видеоматериал из зала заседаний, сотрудники Первомайского райсуда предоставили нам запись. В моменте, когда Салянова задает вопрос подсудимому, пропадает звук. По данному факту должны провести служебное расследование.

Также адвокат отметила, что процесс уже близится к концу, и в скором времени могут объявить приговор подсудимым.

Напомним, ночью 6 ноября 2017 года трое неизвестных в масках ворвались в дом, расположенный в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.

В одной из комнат злоумышленники выстрелили из пистолета в хозяина дома - Улана Салянова.

Источник: vesti.kg