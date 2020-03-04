В некоторых районах Бишкека 5 марта не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Бата», «Ак-Жар» и на городских водопроводных сетях, завтра, 5 марта, с 09:00 до 17:00 временно будет прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Келечек» в том числе:
• Школа № 43;
• МТУ №21.
Отметим, что школа в этот день работать не будет.
Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
Источник: Кабар
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