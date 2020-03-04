В некоторых районах Бишкека 5 марта не будет питьевой воды

В некоторых районах Бишкека 5 марта не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Бата», «Ак-Жар» и на городских водопроводных сетях, завтра, 5 марта, с 09:00 до 17:00 временно будет прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Келечек» в том числе:

• Школа № 43;

• МТУ №21.

Отметим, что школа в этот день работать не будет.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

Источник: Кабар