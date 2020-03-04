Будет отстроен мусороперерабатывающий завод

Радостная весть. Сообщается, что к декабрю текущего года в Бишкеке будет отстроен мусороперерабатывающий завод.

Радостная весть. Сообщается, что к декабрю текущего года в Бишкеке будет отстроен мусороперерабатывающий завод. Об этом в ходе заседания Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам сообщил вице-мэр города Бишкека Мирлан Амантуров. По его словам, в апреле будет объявлен тендер на строительство завода. «Можно за 2-3 месяца отстроить завод, сортирующий и перерабатывающий мусор. В декабре он будет готов», — сказал он.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 6