Тазабек Икрамов, депутат ЖК: «На бессмысленные митинги выходят только тех, кого интересуют небольшие деньги»

Надо признать, в последние дни митинги и пикеты потеряли свой смысл.
Надо признать, в последние дни митинги и пикеты потеряли свой смысл. Должна быть цель, с которой ты выходишь на митинг. Каждый человек должен понимать, ради чего он выступает. Нам нужно научиться замечать, как работает нынешнее правительство, налаживает отношения с соседними странами. Поступают хорошие инвестиции. Нужен мир, чтобы встать на путь развития. На бессмысленные митинги выходят только тех, кого интересуют небольшие деньги. Простые люди не выйдут. Если ты не умеешь приносить пользу стране, то нужно хотя бы не навредить.
Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 5
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