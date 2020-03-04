Адиль Турдукулов, активист: «Обязательно будут провокаторы на митингах против власти»

Я не считаю, что митинги не оказывают былого влияния.
Я не считаю, что митинги не оказывают былого влияния. Потому что проведение митингов и мирных собраний является нашим конституционным правом. Соответственно, в Кыргызстане проходят более 1 тысячи митингов. В день проходит хотя бы один митинг. Я думаю, что митинги проходят в рамках закона. Обязательно будут провокаторы на митингах против власти. Огорчает, что временами такие провокационные силы представлены властью. В основном провокаторы стремятся выставить организаторов в дурном свете. Иногда они добиваются своего, иногда нет. Но хороших людей не сломить такими провокациями.
Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 5
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