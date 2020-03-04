Общественность не приемлет такое явление, как массовая регистрация

Наше население в острой форме раскритиковало такое явление, как массовую регистрацию на местах ближе к выборам.
Соответствующие государственные органы приняли срочные меры, временно отстранили от должности тех, кто это допустил. В отношении некоторых были возбуждены уголовные дела. В то же время народ, особенно гражданское общество, не проявили безразличие в таком вопросе, продемонстрировали свою политическую зрелость. По этому поводу высказался эксперт Алмаз Акматалиев, который получил известность среди общественности благодаря объективным и солидным размышлениям.
- Массовую регистрацию можно воспринимать как подготовку к совершению преступления. Это очень опасно. Нужно поблагодарить гражданских активистов, которые это выкопали. По правде говоря, я не ждал от органов прокуратуры или сотрудников ГКНБ такой оперативности и решительности!
Радует то, что они рассмотрели вопрос в рамках закона, выяснили, кто прописался и когда, возбудили по данному факту уголовное дело. Это не только нарушение закона о выборах, так как такое преступление наносит удар по конституционному строю. Подобное нужно расценивать как политический терроризм.
Речь идет о формировании власти, избрании представителей власти! Если этот процесс сойдет с пути объективности и справедливости, то будет нанесен удар по государству, зародится недоверие, разрушится политическая стабильность. Всех, кто причастен к этому преступлению, не следует включать в список избирателей!
Во-вторых, тех, кто заранее продает свои голоса, нужно лишать права голосовать на пять лет. Только такие резкие меры позволят навести порядок в этой сфере.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №16 от 03.03.2020 / стр. 5
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