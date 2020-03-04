Акылбек Жапаров, депутат ЖК: «Пока цели лидеров и народа не совпадут, оказать воздействие на власть невозможно»

Такова демократия. Во-первых, тяжело добиться целей на тех митингах, на которые лидеры вывели народ, но при этом преследуют собственные интересы.

Такова демократия. Во-первых, тяжело добиться целей на тех митингах, на которые лидеры вывели народ, но при этом преследуют собственные интересы. Пока цели лидеров и народа не совпадут, оказать воздействие на власть невозможно. Вывести народ на митинг очень тяжело. Даже если пообещать заплатить.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 5