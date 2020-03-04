Абылгазиев сравнил акимов со стихийным базаром

Глава кыргызского правительства во время встречи с руководителями Чуйской области поднял ряд актуальных вопросов, потребовал ускорить их решение, активизировать работу.

Глава кыргызского правительства во время встречи с руководителями Чуйской области поднял ряд актуальных вопросов, потребовал ускорить их решение, активизировать работу. Абылгазиев отметил, что в Чуйской области располагается наша столица – Бишкек. С учетом того, что эту область часто посещают иностранцы, нужно проводить последовательную работу во всех районах Чуя. По словам главы правительства, особенно нелицеприятно выглядят базары вдоль трассы. По его мнению, базары в Иссык-Ате, Сокулуке и Беловодске мешают передвижению людей.

«Взгляните на состояние базаров вдоль трасс, ведущих к районным центрам. Стыдно проезжать мимо. Нужно навести порядок. Они мешают движению транспорта. Муку, рис и другие продукты стоят чуть ли не на дороге и продаются вместе с пылью. Это противоречит санитарным нормам. Нужно выделить специально отведенные места, убрать базары с трасс. Это касается и Иссык-Аты», – сказал глава правительства.

По словам главы правительства, региональные власти демонстрируют халатность в таких вопросах. «Язык уже износился от того, что мы постоянно повторяем про это. Нет какого-либо продвижения. Вы довели до такого состояния. Акимиат и базар стали одним целым», – гневно высказался Абылгазиев.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 3