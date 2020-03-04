Бишкекские аптеки вешают таблички о том, что масок уже нет

Тем временем коронавирус, по данным ВОЗ, обнаружен в 64 странах

В бишкекских аптеках начали размещать таблички о том, что медицинских масок на продажу нет.

Соответствующее фото в социальной сети Facebook опубликовал независимый журналист Владимир Цай.

Дефицит масок в фармкомпаниях появился в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Бишкекчане все чаще жалуются в соцсетях на то, что в аптеках либо нет медицинских масок, либо они продаются по завышенным ценам.

Ранее заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники МЗ КР Руслан Акматов сообщил Vesti.kg о том, что Министерство

здравоохранения не может влиять на цены аптечной продукции.

По последним данным ВОЗ на 3 марта текущего года, всего случаи заражения зафиксированы в 64 странах.

Источник: vesti.kg