Бишкекские аптеки вешают таблички о том, что масок уже нет

Тем временем коронавирус, по данным ВОЗ, обнаружен в 64 странах
В бишкекских аптеках начали размещать таблички о том, что медицинских масок на продажу нет.
Соответствующее фото в социальной сети Facebook опубликовал независимый журналист Владимир Цай.
Дефицит масок в фармкомпаниях появился в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
Бишкекчане все чаще жалуются в соцсетях на то, что в аптеках либо нет медицинских масок, либо они продаются по завышенным ценам.
Ранее заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники МЗ КР Руслан Акматов сообщил Vesti.kg о том, что Министерство
здравоохранения не может влиять на цены аптечной продукции.
По последним данным ВОЗ на 3 марта текущего года, всего случаи заражения зафиксированы в 64 странах.
Источник: vesti.kg
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