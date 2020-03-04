В центре Бишкека парень на джипе сбил патрульного инспектора и сбежал 

На пересечении проспекта Чуй и Ч.Айтматова вчера, 3 марта, примерно в 14:00 на сотрудника Патрульной службы милиции был совершён автонаезд.
На пересечении проспекта Чуй и Ч.Айтматова вчера, 3 марта, примерно в 14:00 на сотрудника Патрульной службы милиции был совершён автонаезд. Как сообщили агентству в пресс-службе Патрульной службы милиции, их сотрудник 40-летний С.Н. обратился в 4-ю городскую больницу. А неизвестный водитель скрылся.
В ходе оперативно-розыскных работ по горячим следам был задержан 25-летний водитель «Лексус GX 470» О.А. и был передан следственной службе ГУВД.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.
Источник: Кабар
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