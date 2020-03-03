Марат Кайыпов, экс-омбудсмен: «Постепенно исчезнут организованные за деньги митинги»

Пикеты, митинги, пешие марши и революции зарождаются сами по себе, когда народ не принимает власть, не готов дальше терпеть деспотию или несправедливость со стороны власти.
Пикеты, митинги, пешие марши и революции зарождаются сами по себе, когда народ не принимает власть, не готов дальше терпеть деспотию или несправедливость со стороны власти. Если какой-то политик смог увидеть, что сложилась такая ситуация, если ему удастся собрать народ, то он может повести люд за собой. Что касается организованных за деньги митингов, что стало хронической болезнью для Кыргызстана, то они со временем исчезнут.
Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 5
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