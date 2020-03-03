Почему кадр Жаныша Бакиева Осмоналиев бегает, поддерживает Садыра?

В свое время при помощи Жаныша Бакиева Каныбек Осмоналиев стал руководителем Кыргызпатента, а потом и министром образования.
В свое время при помощи Жаныша Бакиева Каныбек Осмоналиев стал руководителем Кыргызпатента, а потом и министром образования. Всегда поддерживал Жаныша Бакиева, ходил в его свите. Как ему это удалось? Он приходится сватом Бакиевым. Жена Каныбека Бакиева, одного из братьев Бакиевых, приходится сестрой жены Каныбека Осмоналиева.
Вот поэтому Каныбек Осмоналиев позабыл о науке, бегает, устраивает митинги. Они выбрали путь реванша, берут с них деньги, выполняют поручения, стараются раскачать ситуацию в стране под предлогом помилования Садыра Жапарова. Мы не ожидали, что иссык-кульцы дадут себя обмануть Бакиевым. Потому что иссык-кульцы активно боролись с кровавым режимом и пожертвовали жизнями, чтобы свергнуть его.
Источник: газета «Мантыш» №7 от 03.03.2020 / стр. 2
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