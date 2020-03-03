Как Каныбек Осмоналиев удивил Феликса Кулова

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов был удивлен тем, что ученый Каныбек Осмоналиев, будучи руководителем штаба находящегося за решеткой Садыра Жапарова, решил провести акцию, несмотря на просьбу самого Жапарова не проводить митинг.

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов был удивлен тем, что ученый Каныбек Осмоналиев, будучи руководителем штаба находящегося за решеткой Садыра Жапарова, решил провести акцию, несмотря на просьбу самого Жапарова не проводить митинг. Потому что Каныбек Осмоналиев в одно время был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс». Когда журналисты обратились к Феликсу Кулову, он сказал следующее: «Каныбек Осмоналиев – человек из науки, профессор. Для меня стало неожиданностью то, что он возглавил штаб Садыра. Подчеркиваю, что партия «Ар-Намыс» не имеет к этому никакого отношения. Я не поддерживаю решения Осмоналиева. Потому что Садыр Жапаров тоже не поддержал».

Он напомнил, что Садыр Жапаров через своего адвоката обратился к сторонникам, попросив не выходить на митинг, так как ситуацией могут воспользоваться провокаторы. «Нужно осмотрительно вести борьбу, чтобы добиться освобождения человека из тюрьмы. Что касается Жапарова, нужно было к нему прислушаться, а не проводить акцию. Если бы что-то произошло на митинге, то это негативно сказалось бы на деле Жапарова. Я совсем не понимаю, почему Каныбек Осмоналиев сделал неправильный ход», — сказал Феликс Кулов, отметив, что митинг не будет таким масштабным, как ожидали организаторы.

Источник: газета «Мантыш» №7 от 03.03.2020 / стр. 4