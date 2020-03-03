Разаков что-то знает?

У кыргызов есть такое выражение: «В огне не горит, в воде не тонет».
У кыргызов есть такое выражение: «В огне не горит, в воде не тонет». По всей видимости, так можно сказать про вице-премьер-министра Жениша Разакова. Судя по объяснительной записке, распространенной в интернете, будучи оперативным сотрудником, он на три дня покинул территорию Кыргызстана. Согласно закону, каждый оперативный сотрудник перед отбытием за границу должен обратиться к руководству МВД с рапортом. А был ли рапорт от Разакова? А если был, сможет показать? Если нет, то готов ли понести ответственность? Почему уходя с должности вице-премьер-министра, он заявил, что вопрос границы не будет урегулирован? Он что-то знает?
Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 4
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