Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 5 указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 5 указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 указа главы государства о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1776 человек (1446 — взрослые и 330 — дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

2 указа президента о выходе из гражданства Кыргызской Республики 964 человек (747 — взрослые и 217 — дети).

Всего ходатайствовали 2740 человек (2193 — взрослые и 547 — дети).

Источник: elgezit.kg