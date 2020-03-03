Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 5 указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 5 указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.
Из них 3 указа главы государства о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1776 человек (1446 — взрослые и 330 — дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.
2 указа президента о выходе из гражданства Кыргызской Республики 964 человек (747 — взрослые и 217 — дети).
Всего ходатайствовали 2740 человек (2193 — взрослые и 547 — дети).
Источник: elgezit.kg
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