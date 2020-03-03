Арстан Алай заявил, что коронавирус на человечество напустил он

70 процентов человечества умрет от коронавируса, который будет бушевать до 2070 года.
70 процентов человечества умрет от коронавируса, который будет бушевать до 2070 года. Но в Кыргызстан он не придет, заявил на пресс-конференции общественный деятель Арстан Алай.
По его словам, коронавирус направил он, и он же обозначил границы распространения болезни. «Направил, чтобы земля очистилась, чтобы править миром. У меня есть способность судить через природные силы. Мои слова, мое мнение — это закон, а мое оружие — природные силы», — заявил Арсан Алай.
Он сообщил также, кто, по его мнению, пострадает от коронавируса. «В первую очередь, те, кто связан с техникой. Там, где есть коронавирус, очень развита техника. Во вторую очередь, он будет там, где много религиозных фанатиков. Сектанты в Южной Корее, к примеру. Эмоциональные люди тоже заразятся коронавирусом», — сказал Арстан Алай.
При этом он отметил, что коронавирус не придет в Кыргызстан потому, что кыргызы управляют миром через природные силы. «Кыргызы — энергоносители, а бог — это энергия. Они спасут человечество», — сделал вывод общественный деятель.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!