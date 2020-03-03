Начал свой путь в «коррупции», закончил как меценат?

Мы неисправимы. Про него много говорят в обществе, его называют «отцом» коррупции, раз за разом всплывают его дурные дела.

Райымбек Матраимов, известный как «Раим миллион», во время церемонии награждения Sport Awards получил звание «Меценат года», шокировав общественность. Если помните, Раим Матраимов открыл спортивный клуб EREM со своим родным братом. Оказывает спонсорскую поддержку команде по футзалу в городе Оше и другим спортивным дисциплинам.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 4