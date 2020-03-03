Введен запрет на пересечение границы по ID-карте

С 1 марта 2020 года вводится временный запрет на пересечение государственной границы Кыргызской Республики по ID-карте.

Об этом было заявлено в правительстве КР в ходе очередного заседания Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Данная мера вводится в целях безопасности граждан республики и усиления контроля текущей ситуации при пересечении гражданами страны границ. Ранее были выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они были помещены в карантин.

Республиканский штаб призывает граждан страны проявлять высокий уровень сознательности, гражданскую ответственность, и не проявлять подобного рода действия, несущие серьезные угрозы для здоровья, безопасности и благополучия граждан страны.

Члены Республиканского штаба рекомендуют кыргызстанцам избегать мест массового скопления людей и помнить о необходимости соблюдения правил личной гигиены.

Также Республиканский штаб призывает граждан верить только официальным сообщениям профильных государственных органов, не доверять домыслам. В отношении лиц, распространяющих через социальные сети и мессенджеры дезинформацию, вызывающую панику и тревогу в обществе, будут приниматься жесткие меры.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №16 от 03.03.2020 / стр. 4