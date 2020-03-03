Текебаев хочет решить вопрос оправдания в суде посредством нахождения в оппозиции?

Находящийся сейчас на свободе, но с незавершенным судебным делом Омурбек Текебаев на прошлой неделе провел очередной съезд партии «Ата Мекен».

Не ошибемся, сказав, что начал подготовку к осенним выборам. В последнее время Омуко перешел к образу человека оппозиционного характера. Без слов понятно, отчего идет на такой шаг. Это намек: «Если не прекратите мое судебное дело, не оправдаете меня, то стану оппозицией и буду работать против вас».

Выступивший на партийном съезде Текебаев критиковал сегодняшнее правительство, общую политику страны, изо всех сил изливался печалью. Самое интересное, не скрывая, говорил о восхищении президентской деятельностью президента соседнего Узбекистана Шавката Мирзиеева. Выяснилось, ему завидно оттого, что Кыргызстану не достался такой президент.

Разве Омуко не знает, что Мирзиеев президент полноценно президентской страны, а у нас парламентское правление?! А ведь эту парламентскую систему он сам основал, сам написал Основной закон. И теперь Чиркешевич на пустом месте продолжает морочить голову народу!

Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.7