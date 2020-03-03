Экс-посол КР в Южной Корее: Вы все еще верите, что в Кыргызстане нет коронавируса?

Кылычбек Султан утверждает, что видел, как девушку, прилетевшую в Бишкек из Гонконга, не поместили в карантин

Экс-посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан рассказал, чем отличается контроль в аэропортах Бишкека и Алматы в связи со вспышкой коронавируса.

На своей странице в Facebook бывший дипломат написал, что недавно прилетел в Кыргызстан транзитом через Алматы

«После приземления нашего самолёта в Алматы никого из пассажиров не выпускали из кабины. Выпустили только после проверки специально оборудованным и экипированным медицинским специалистом каждого пассажира лично.

В аэропорту Бишкека, внимание, всех выпустили сразу. У трапа стояли, как обычно, несколько сотрудников аэропорта.

Сотня пассажиров прошла мимо них, «обменявшись микробами». Дальше эта сотня спустилась на первый этаж, также проходя рядом с джигитами в костюм-шымах, которые встречают ВИП-чимкириков, түкүрүков, кошельков, токолов, а также некоторых достойных чиновников.

Произошёл естественный обмен «драгоценными микробами» сотни пассажиров с этой ВИП-службой. И только после входа в зал пограничного контроля началась проверка двумя «инопланетянами» с тепловизорами со скоростью несколько человек в секунду. При том что на расстоянии вытянутой руки находились некоторые пограничники.

P.S. Вы всё ещё верите, что в Кыргызстане нет коронавируса COVID-19?», - пишет Кылычбек Султан», - написал Султан.

Также он поделился, что пассажирам, летящим в Казахстан, раздали анкеты, в которых требовалось указать контактные данные и место проживания в РК. А в Бишкеке прибывшие не заполняли анкеты.

«В Казахстане прибывающих из некоторых стран обязательно размещают в карантин на 14 дней. Таких стран около десяти, и среди них есть также Гонконг.

В самолёте, летящем в Бишкек, была пассажирка из Гонконга. Она летела транзитом через Алматы.

У меня было предположение, что ее в Бишкеке отправят на карантин. Но к моему удивлению, она смогла быстро пройти пограничный контроль, взяла багаж и отправилась в Каракол», - написал он.

Источник: vesti.kg