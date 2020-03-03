В Бишкеке ночь прошла спокойно, фактов мародерства не зарегистрировано - ГУВД

В Бишкеке ночь, после разгона митинга сторонников Садыра Жапарова прошла спокойно, фактов мародерства не зарегистрировано, сообщили агентству в пресс-службе ГУВД.
В Бишкеке ночь, после разгона митинга сторонников Садыра Жапарова прошла спокойно, фактов мародерства не зарегистрировано, сообщили агентству в пресс-службе ГУВД.
По ее данным, обстановка в столице спокойно и тихо, граждане занимаются своими делами. «Все школы и детсады, а также другие учреждения работают в обычном режиме», - сообщили агентству.
Напомним, накануне 2 марта на площади Ала-Тоо проходил митинг сторонников Садыра Жапарова. После того как участники акции пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в сотрудников камнями.
В ГКНБ были доставлены организаторы и активные участники митинга - К.Осмоналиев, С.Джапаров, Амангельды Артыков и другие, которые намеревались выдвинуть требования об освобождении С.Жапарова, с последующей провокацией митингующих к массовым беспорядкам и покушению на насильственный захват власти.
Источник: Кабар
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