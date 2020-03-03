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Жээнбеков: Свято чтя наследие предков, мы должны жить в согласии под нашим флагом

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю Вас с Днем государственного флага Кыргызской Республики!

Государственный флаг — один из атрибутов суверенности нашего государства, символ, отражающий патриотические чувства к Родине каждого из нас.

Государственный флаг отражает единство народа Кыргызстана.

Со времен Великого Манаса наш флаг, как символ свободы, передается из поколения в поколение.

Свято чтя наследие предков, мы должны жить в согласии под нашим флагом.

Святая обязанность каждого из нас — бережно хранить, высоко поднимать наше знамя.

Пусть всегда гордо реет в мирном небе наш флаг, процветает и развивается наш Кыргызстан.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан»!

Источник: Кабар

           

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