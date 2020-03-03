Жээнбеков: Свято чтя наследие предков, мы должны жить в согласии под нашим флагом

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:
«Уважаемые соотечественники!
Поздравляю Вас с Днем государственного флага Кыргызской Республики!
Государственный флаг — один из атрибутов суверенности нашего государства, символ, отражающий патриотические чувства к Родине каждого из нас.
Государственный флаг отражает единство народа Кыргызстана.
Со времен Великого Манаса наш флаг, как символ свободы, передается из поколения в поколение.
Свято чтя наследие предков, мы должны жить в согласии под нашим флагом.
Святая обязанность каждого из нас — бережно хранить, высоко поднимать наше знамя.
Пусть всегда гордо реет в мирном небе наш флаг, процветает и развивается наш Кыргызстан.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов.
Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан»!
Источник: Кабар
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