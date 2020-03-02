МВД: Организаторы митинга в Бишкеке не смогли управиться с толпой

Милиция сообщила, что нарушители общественного порядка будут наказаны по закону

Сторонники экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, вышедшие на митинг, были разогнаны, так как организаторы не справились с толпой.

Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе МВД, участники акции протеста нарушили общественный порядок, перекрыв дорогу. Кроме того, они кидали камни, и звучали высказывания о захвате здания парламента.

- Ранее милиция просила митингующих разойтись, - отметили в ведомстве. - Все нарушители порядка будут привлечены к ответственности по закону.

Напомним, Vesti.kg передавали, что митингующие женщины напали на сотрудников Жогорку Кенеша.