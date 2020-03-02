МВД: Организаторы митинга в Бишкеке не смогли управиться с толпой 

Милиция сообщила, что нарушители общественного порядка будут наказаны по закону
Сторонники экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, вышедшие на митинг, были разогнаны, так как организаторы не справились с толпой.
Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе МВД, участники акции протеста нарушили общественный порядок, перекрыв дорогу. Кроме того, они кидали камни, и звучали высказывания о захвате здания парламента.
- Ранее милиция просила митингующих разойтись, - отметили в ведомстве. - Все нарушители порядка будут привлечены к ответственности по закону.
Напомним, Vesti.kg передавали, что митингующие женщины напали на сотрудников Жогорку Кенеша.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!