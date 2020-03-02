(Видео) Сотрудники МП «Тазалык» очистили площадь Ала-Тоо после акции протеста

Мусор, оставленный гражданами после митинга, составил 6 кубов

Мусор, оставленный гражданами после митинга, составил 6 кубов

Сотрудники МП «Тазалык» очистили площадь Ала-Тоо после акции протеста, организованной сторонниками экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

Для уборки площади привлекли две единицы машин.

Мусор, оставленный гражданами после акции протеста, составил 6 кубов.