(Видео) Сотрудники МП «Тазалык» очистили площадь Ала-Тоо после акции протеста

Мусор, оставленный гражданами после митинга, составил 6 кубов
Мусор, оставленный гражданами после митинга, составил 6 кубов
Сотрудники МП «Тазалык» очистили площадь Ала-Тоо после акции протеста, организованной сторонниками экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе мэрии.
Для уборки площади привлекли две единицы машин.
Мусор, оставленный гражданами после акции протеста, составил 6 кубов.
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