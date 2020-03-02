(Видео) Площадь Ала-Тоо очистили от митингующих

Спецназ и водометы все еще стоят у Белого дома

Сотрудникам милиции и спецназу удалось очистить площадь Ала-Тоо от митингующих - сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова.

Участников акции протеста оттеснили за улицу Московскую.

Однако спецназ, вооруженный щитами и дубинками, продолжает оставаться на площади и у здания Жогорку Кенеша. Машины с водометами по-прежнему стоят на площади.

Некоторых участников митинга задержали. Сотрудники милиции не комментируют журналистам о количестве задержанных.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Журналисты сообщали о раненых милиционерах.

Милиция будет патрулировать город.



Источник: vesti.kg