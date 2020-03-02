(Видео) Площадь Ала-Тоо очистили от митингующих

Спецназ и водометы все еще стоят у Белого дома
Сотрудникам милиции и спецназу удалось очистить площадь Ала-Тоо от митингующих - сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова.
Участников акции протеста оттеснили за улицу Московскую.
Однако спецназ, вооруженный щитами и дубинками, продолжает оставаться на площади и у здания Жогорку Кенеша. Машины с водометами по-прежнему стоят на площади.
Некоторых участников митинга задержали. Сотрудники милиции не комментируют журналистам о количестве задержанных.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Журналисты сообщали о раненых милиционерах.
Милиция будет патрулировать город.
Источник: vesti.kg
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