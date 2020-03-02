(Видео) Разбиты окна заведений и машин 

На улицах звучат взрывы светошумовых гранат
На улице Токтогула разбиты машины и окна заведений.
Звучат взрывы светошумовых гранат.
«Я посетитель этого заведения. Сидел спокойно. Тут подошли два человека. Видно, что они негородские. Начали стучаться настойчиво. Владельцы закрыли дверь. После чего люди сломали входную дверь и окно. Я не испугался. Знал, что на площади что-то происходит », - передает Vesti.kg очевидец Арсен.
Источник: vesti.kg
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