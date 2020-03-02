Аким Султанов целится в место Суракматова

У нас много чиновников, которые придя на должность, сразу важничают, не работают, а окутываются интригами.
Не удовлетворяются имеющейся должностью, хотят еще больше подрасти, появляется желание расставить везде своих людей вместо работающих руководителей, глав отделов. В прошлом номере мы писали о герое по имени Токтосун Султанов – акиме Ленинского района города Бишкека, одном из так называемых руководителей. О том, что не выполняет возложенную на него работу, а возится с интригами. До прихода в Ленинский район этот тип был акимом Первомайского района. И там просто так не работал, замешался в махинациях по продаже земли, какие только поразительные слова не говорились следом, еле-еле ушел. Как же так, занимающийся интригами, а не выполнением работы Султанов точит зубы и на мэра столицы Азиза Суракматова, критикует его работу? Или что, хочет занять кресло Суракматова?
Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.3
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