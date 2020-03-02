Узбекистан выступил против передачи пансионатов на Иссык-Куле в частное управление

Соседняя страна воспротивилась предложению кыргызского правительства о передаче в частное управление пансионатов на Иссык-Куле, которыми владеет Узбекистан.

Соседняя страна воспротивилась предложению кыргызского правительства о передаче в частное управление пансионатов на Иссык-Куле, которыми владеет Узбекистан. Очередное обсуждение четырех пансионатов на берегу Иссык-Куля, ставших предметом спора между Бишкеком и Ташкентом, возникло после предложения Кыргызстана о частном управлении этих заведений.

В соответствии с предложением, пансионаты Алтын кум, Рохат и Дилором останутся государственным имуществом, несмотря на передачу в частные руки. Такой план разъяснен обветшанием зданий пансионатов и необходимостью их развития.

После выхода в свет данной информации стало известно о недовольстве государственных предприятий Узбекистана, владеющих указанными местами отдыха до (?) 2016 года.

Соседняя страна напомнила: по этому имуществу направлено заявление в международный суд и по ним пока еще не вышло окончательного решения.

Подобный протест Узбекистана государственные органы Кыргызстана считают необоснованным. «Это имущество принадлежит нашему государству. И когда его осваивал Узбекистан, оно не считалось их государственным, а рассматривалось как частная собственность», — объяснил Токтогул Туманов — заместитель председателя Фонда государственного имущества, в настоящее время владеющего пансионатами.

Расположенные на берегу Иссык-Куля, осваиваемые Узбекистаном 4 пансионата с общей площадью земли в 80 гектаров, были переведены Кыргызстану 4 апреля 2016 года приказом тогдашнего премьер-министра Темира Сариева.

В то время кыргызское правительство вынесло решение, опираясь на постановление Жогорку Кенеша об оставлении в собственности Кыргызстана мест отдыха, построенных во время СССР, и на основе двустороннего соглашения об урегулировании права собственности. Узбекская сторона в свою очередь заявляла о своем несогласии с таким решением.

Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 28.02.2020/стр.2