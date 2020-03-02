Узбекистан выступил против передачи пансионатов на Иссык-Куле в частное управление

Соседняя страна воспротивилась предложению кыргызского правительства о передаче в частное управление пансионатов на Иссык-Куле, которыми владеет Узбекистан.
Соседняя страна воспротивилась предложению кыргызского правительства о передаче в частное управление пансионатов на Иссык-Куле, которыми владеет Узбекистан. Очередное обсуждение четырех пансионатов на берегу Иссык-Куля, ставших предметом спора между Бишкеком и Ташкентом, возникло после предложения Кыргызстана о частном управлении этих заведений.
В соответствии с предложением, пансионаты Алтын кум, Рохат и Дилором останутся государственным имуществом, несмотря на передачу в частные руки. Такой план разъяснен обветшанием зданий пансионатов и необходимостью их развития.
После выхода в свет данной информации стало известно о недовольстве государственных предприятий Узбекистана, владеющих указанными местами отдыха до (?) 2016 года.
Соседняя страна напомнила: по этому имуществу направлено заявление в международный суд и по ним пока еще не вышло окончательного решения.
Подобный протест Узбекистана государственные органы Кыргызстана считают необоснованным. «Это имущество принадлежит нашему государству. И когда его осваивал Узбекистан, оно не считалось их государственным, а рассматривалось как частная собственность», — объяснил Токтогул Туманов — заместитель председателя Фонда государственного имущества, в настоящее время владеющего пансионатами.
Расположенные на берегу Иссык-Куля, осваиваемые Узбекистаном 4 пансионата с общей площадью земли в 80 гектаров, были переведены Кыргызстану 4 апреля 2016 года приказом тогдашнего премьер-министра Темира Сариева.
В то время кыргызское правительство вынесло решение, опираясь на постановление Жогорку Кенеша об оставлении в собственности Кыргызстана мест отдыха, построенных во время СССР, и на основе двустороннего соглашения об урегулировании права собственности. Узбекская сторона в свою очередь заявляла о своем несогласии с таким решением.
Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 28.02.2020/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!