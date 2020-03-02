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Судья: «Моя пенсия составляет 35 тысяч, а зарплата…»

26 февраля на заседании Жогорку Кенеша рассматривались три кандидата на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда: Мукамбет Касымалиев, Латип Жумабаев, Мээргуль Бобукеева.

26 февраля на заседании Жогорку Кенеша рассматривались три кандидата на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда: Мукамбет Касымалиев, Латип Жумабаев, Мээргуль Бобукеева.

Когда парламент избирает судей Конституционной палаты, их утверждает президент.

Депутат Дастан Бекешов спросил у кандидатов – каков размер их зарплаты.

Один из кандидатов Мукамбет Касымалиев заявил, что получает зарплату в размере 46 тысяч и пенсию в размере 35 тысяч сомов.

«Я на руки получаю около 46 тысяч сомов. Каждый судья получает зарплату в зависимости от стажа и пребывания на государственной службе… Я получаю 46 тысяч. Помимо этого получаю пенсию в 35 тысяч сомов. Этих денег мне хватает», — сказал он.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №6 от 27.02.2020 / стр. 11

           

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