Мэрия: В общественных троллейбусах и автобусах внедрена система «Тулпар»

С сегодняшнего дня [1 марта] состоялся полноценный переход на систему электронного билетирования в общественном муниципальном транспорте.
С сегодняшнего дня [1 марта] состоялся полноценный переход на систему электронного билетирования в общественном муниципальном транспорте. Об этом сообщили из мэрии Бишкека.
«С сегодняшнего дня заработала система «Тулпар» в общественном муниципальном транспорте. Подготовлены все водители и порядка 250 консультантов, которые будут помогать гражданам в автобусах и троллейбусах.
Карточки «Тулпар» можно приобрести в отделениях ГП "Кыргызпочтасы", пунктах продаж мобильных операторов, а также у водителей автобусов и троллейбусов. Стоимость карты — 50 сомов, первая поездка бесплатно. Пенсионерам именные красные карточки выдаются лично в районных акимиатах и МТУ.
С 1 марта пенсионеры, пока не получившие красные карточки, также имеют право на бесплатный проезд при наличии удостоверения. Школьникам зеленые карты будут продавать в учебных заведениях сотрудники «Тулпара», — написано в сообщении.
Напомним, до этого мэрия сообщала, что с 1 марта 2020 года общественный муниципальный транспорт полностью перейдет на систему электронного билетирования.
Источник: super.kg
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