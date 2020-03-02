Туманный Кыргызстан

Из-за того, что Великобританию часто окутывает туман, ее называют Туманным Альбионом.

Хотя туман не окутывает Кыргызстан, но поскольку будущее направление отчетливо не видно, приходится назвать «Туманным Кыргызстаном». 7 лет подряд кораблем под названием Кыргызстан управлял пьяный капитан, корабль плыл без курса и подошел к пропасти. С тех пор корабль не может сдвинуться с места. Все еще трудно увидеть светлое будущее за густым туманом.

Атамбаев и собранная в его окружении команда в управлении государством, принятии государственных решений заменила утвержденные законом механизмы неформальными механизмами, чем нанесла большой удар по государственному устройству. Как следствие незаконного удара государственное управление в Кыргызстане все еще не встало на свое место. Возглавляемая Атамбаевым группа вышла за пределы своей функциональной компетенции в государственном управлении, или же вместо законного государственного управления установила коллективное управление, подчиняющееся принципу личной лояльности. Этот шаг стал основной причиной, приведшей к пропасти с густым туманом, за которым не видно нашего будущего.

Сколько бы ни старался сегодняшний глава правительства Мукан Абылгазиев со своей командой, но не хватает сильного качества для точного определения будущего. Говоря по существу, сегодняшнее правительство доказало, какое оно ограниченное по силе. С такими ходами становится значительно сложней представить себе будущее. Ясное дело, судьбу сегодняшней власти тоже постигнет жалкое состояние, если одно за другим не зачищать от оставленных Атамбаевым и его командой в наследство мутных дел с сильными последствиями, способными уничтожить государство при наступлении определенного дня и часа.

Причина, по которой атамбаевская власть умышленно наращивала внешние долги – это выведение поступавших денег коррупционными схемами по собственному разумению. Их такое нечистое дело существенно снизило независимость страны, уровень безопасности, отказало государству в суверенном иммунитете, разрушило всю правовую систему. Теперь приведу объективные факты к этим словам.

С 2011 до 2017 года помимо грантов было взято более 4 млрд долларов чистых кредитов. По сути, за 6-летнее управление Атамбаева государство взяло в 2 раза больше внешнего долга, чем государство брало в течение 20 лет. Да еще взяло под высокий процент, с коротким сроком возврата, с угрожающими для государства условиями. Для получения кредита под опасными условиями в массовом виде ставили подписи, сведя к нулю возможность инициирования вопросов реструктуризации или же списания долга, отказавшись от суверенного иммунитета государства, создав положение, чтобы международные арбитражные разбирательства работали против Кыргызстана.

Правительству Абылгазиева следовало бы заниматься не повседневным хозяйством, а ломать себе голову над устранением этого плохого последствия прежней власти. Пока не заметно такого шага со стороны правительства. Удар колокола будущего вроде не сможет разбудить и это правительство.

Пока мы сейчас не обсудим и не придем к одному заключению о своем будущем с Китаем, пугающим весь мир финансовым охватом, через 2-3 года у нас не останется иного выхода кроме послушания сказанному им, отдавая запрашиваемое. Кажется, со стороны власти никто не думает об этом.

За 15 лет правления Акаева у Китая было взято 45 млн долларов кредитов, а во время 5-летней власти Бакиева взято 145 млн долларов кредитов. Ну а во время 6-летнего атамбаевского правления взято 2 млрд 450 млн долларов с условиями, ставящими в опасность независимость государства. Это означает в 13 раз больше кредитов, взятых у Китая, чем при правлении двух предыдущих президентов. Принятые Атамбаевым условия китайских кредитов нанесли невиданный удар по финансовой безопасности страны равносильный разрушению судьбы будущего поколения.

Начиная с 2019 года, стало открыто заметно, что Кыргызстан тратит большую часть имеющегося ресурса на оплату внешнего долга, а развитию не может уделить внимания. Самый верхний пик выплаты внешнего долга начинается со следующего года, продолжится до 2031 года. Говоря точными цифрами, мы должны ежегодно закрывать внешний долг: в 2021 году – 259 млн долларов. Начиная с 2023 года – по 320 млн долларов. В 2027 году – 402 млн долларов. Две трети этой суммы приходятся на оплату полученных Атамбаевым кредитов. Итак, страна в предстоящие 15 лет будет направлять свои финансовые ресурсы на выплату внешних долгов. Как не назвать в таком положении страну Туманным Кыргызстаном?

С приходом нового президента Кыргызстана мы не брали внешнего долга. Получаем только программные займы, подписанные 3-4 года с финансовыми институтами. Это один из хороших показателей. Но…

Абылгазиев руководит правительством с 2018 года. Он ответственный человек за двухлетнюю работу исполнительной власти. Открыто ли за 2 года крупное предприятие, поднимающее экономику страны? Реализована хотя бы одна из инвестиционных программ? Привлечена в течение 2 лет из-за границы крупная инвестиция? На все эти вопросы дается только ответ «нет». Раз экономика не может подняться выше земли, то как будет выплачен суровый кредит Китая?

При получении кредита от Китая кыргызская сторона давала согласие на требование китайской стороны «если вы оплатите с опозданием на 1 час от установленного срока, то весь долг выплатите в тот же день». Составили соглашение, что в случае оплаты нами денег с опозданием на минуту управление всеми проектами, на которые потрачены взятые у Китая деньги, перейдут в руки китайцев – об этом Атамбаев подписал закон и ушел, а парламент ратифицировал соглашение. Теперь в случае опоздания на минуту выплаты долга правительством Абылгазиева оно вручит в руки китайцам альтернативную дорогу север — юг, Датка-Кемин, Бишкекскую ТЭЦ? Выигрыш в международном арбитражном суде не должен приходить в голову Кыргызстана даже во сне. Потому что в соглашении записано: «… В случае, если стороны не смогли прийти к мировому соглашению, каждая сторона имеет право отправить подобную спорную ситуацию в Гонконгский Международный Арбитражный центр для вынесения решения…». Вопрос решится в Гонконге по китайским законам.

Многие критикуют сегодняшнее правительство — «ведомое», «флюгер». Партбосс «Ата Мекена» Омурбек Текебаев на городском собрании своей партии тоже собрался критиковать правительство, получил подходящий для себя ответ со стороны Абылгазиева. «Аналитики» соцсетей также сильно побили ногами Текебаева. Ну, есть основание для побития ногами Текебаева. Никто не может отрицать внесенный им вклад в формирование, установление сегодняшней системы. Но правда и то, что правительство Абылгазиева бессильное. Ход медлительный. Сколько ни говори критики, остается при своем.

Сегодняшнее положение правительства напоминает ходовой рассказ об Айтибае Тагаеве, некогда дошедшем до поста спикера Жогорку Кенеша, получившем прозвище «торговец гор». Во время учебы Айтибай Тагаев не входил в ряды студентов-отличников. Говорят, особенно сильно мучился на уроке истории. Так как учителем истории был агай, побывавший на войне, оказывается, учил отстающих ребят затрещинами. Этот историк агай в какой-то день задал вопрос Айтибаю Тагаеву, который не выучил урок хорошо, Тагаев мучается над ответом, чешет голову. Агай по привычке подошел к ничего не знающему Тагаеву дать затрещину, а Айтибай мырза, прикрыв двумя руками голову, защищаясь от агая, сказал «ну, если я такой, как есть, то что мне делать, агай?» — дал себе точную оценку.

Если сегодняшнее правительство наподобие Айтибая Тагаева «такое, как есть, то что нам делать?».

Продолжение следует.

Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 28.02.2020/стр.4