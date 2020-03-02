(Видео) Митингующие на площади Ала-Тоо напали на журналиста 

Толпа выстроила щит, оградив выступающих людей от нападок со стороны провокаторов
Толпа выстроила щит, оградив выступающих людей от нападок со стороны провокаторов На площади Ала-Тоо молодые люди, одетые в белые футболки, выстроились у сцены в ряд, образовав живой щит, передает корреспондент Vesti.kg.
Их задача - не пропускать провокаторов к выступающим, не вступая в конфликт.
Митингующие напали на журналиста. Оператор хотел пройти сквозь толпу к сцене, чтобы произвести съемку. Люди отказались пропускать его, в результате чего произошел конфликт. Журналист отказался представляться и уточнять, на каком телеканале он работает.
Источник: VESTI.KG
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