(Видео) На площади Ала-Тоо начали собираться митингующие

Для протестующих привезли биотуалеты

В Бишкеке сторонники осужденного экс-депутата Садыра Жапарова собираются на митинг на площади Ала-Тоо. По предварительным данным, на акцию протеста уже пришли более 200 человек.

Люди продолжают прибывать. Митингующие принесли с собой флаги Кыргызстана и плакаты разного содержания.

На площадь привезли биотуалеты, чего на последних акциях протеста не наблюдалось.

оме того, время митинга указывалось разное. По последним данным, акция должна была начаться в 13:00, но сторонники Жапарова начали собираться на два часа раньше.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что сторонники Садыра Жапарова намерены выйти на митинг с требованием освободить экс-депутата.

Позже МВД разослало сообщение с предупреждением о том, что любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, будут жестко пресекаться.

Источник: vesti.kg