(Видео) На площади Ала-Тоо начали собираться митингующие 

Для протестующих привезли биотуалеты
В Бишкеке сторонники осужденного экс-депутата Садыра Жапарова собираются на митинг на площади Ала-Тоо. По предварительным данным, на акцию протеста уже пришли более 200 человек.
Люди продолжают прибывать. Митингующие принесли с собой флаги Кыргызстана и плакаты разного содержания.
На площадь привезли биотуалеты, чего на последних акциях протеста не наблюдалось.
оме того, время митинга указывалось разное. По последним данным, акция должна была начаться в 13:00, но сторонники Жапарова начали собираться на два часа раньше.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что сторонники Садыра Жапарова намерены выйти на митинг с требованием освободить экс-депутата.
Позже МВД разослало сообщение с предупреждением о том, что любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, будут жестко пресекаться.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!