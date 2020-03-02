Абылгазиев ознакомился с процессом проверки прибывающих из других стран пассажиров

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил международный аэропорт «Манас», чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил международный аэропорт «Манас», чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер присутствовал во время проверки пассажиров, прибывших из Республики Турция. На борту самолета было 150 пассажиров, среди прибывших данным авиарейсом опасный вирус не обнаружен.

«Мы должны быть бдительны и проверять каждого, кто вступает на нашу землю. Более того, надо усилить проверку не только на наличие температуры, но и проверять, в какой стране до прибытия к нам был тот или иной пассажир. Это легко проверить по общегражданскому паспорту. Любой, с малейшим подозрением на наличие вируса, должен быть изолирован», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Мухаммедкалый Абылгазиев также посетил территорию временного пункта обсервации. Сейчас здесь на карантине находятся 122 человека из разных стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они проходят обследование и 14-дневный карантин. Только после этого они будут пропущены на территорию страны.

Абылгазиев поручил усилить контроль во всех пунктах пропуска, а также обеспечить всеми необходимыми гигиеническими и защитными средствами проверяющий персонал.

По последней информации, число зараженных коронавирусом, эпицентром которого являются китайский город Ухань, достигло 83 тысяч человек, число скончавшихся от вируса превысило 2 тысячи 800 человек. Коронавирус распространился в более 50 странах, больше всего зараженных после эпицентра коронавируса — Китая — в Южной Корее, Иране и Италии.

28 февраля Кыргызстан ввел временное ограничение на въезд в страну граждан из таких стран распространения коронавируса, как Китай, Иран, Италия, Япония и Южная Корея.

Источник: govori.tv