Абылгазиев ознакомился с процессом проверки прибывающих из других стран пассажиров

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил международный аэропорт «Манас», чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил международный аэропорт «Манас», чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер присутствовал во время проверки пассажиров, прибывших из Республики Турция. На борту самолета было 150 пассажиров, среди прибывших данным авиарейсом опасный вирус не обнаружен.
«Мы должны быть бдительны и проверять каждого, кто вступает на нашу землю. Более того, надо усилить проверку не только на наличие температуры, но и проверять, в какой стране до прибытия к нам был тот или иной пассажир. Это легко проверить по общегражданскому паспорту. Любой, с малейшим подозрением на наличие вируса, должен быть изолирован», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Мухаммедкалый Абылгазиев также посетил территорию временного пункта обсервации. Сейчас здесь на карантине находятся 122 человека из разных стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они проходят обследование и 14-дневный карантин. Только после этого они будут пропущены на территорию страны.
Абылгазиев поручил усилить контроль во всех пунктах пропуска, а также обеспечить всеми необходимыми гигиеническими и защитными средствами проверяющий персонал.
По последней информации, число зараженных коронавирусом, эпицентром которого являются китайский город Ухань, достигло 83 тысяч человек, число скончавшихся от вируса превысило 2 тысячи 800 человек. Коронавирус распространился в более 50 странах, больше всего зараженных после эпицентра коронавируса — Китая — в Южной Корее, Иране и Италии.
28 февраля Кыргызстан ввел временное ограничение на въезд в страну граждан из таких стран распространения коронавируса, как Китай, Иран, Италия, Япония и Южная Корея.
Источник: govori.tv
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!