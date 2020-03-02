Уровень судебных органов как у ГАИ?

Жогорку Кенеш обсудил проект государственной программы развития судебной системы Кыргызской Республики в 2019-2022 гг., инициированного правительством.

Жогорку Кенеш обсудил проект государственной программы развития судебной системы Кыргызской Республики в 2019-2022 гг., инициированного правительством. По словам депутата Дастана Бекешева, из-за малочисленности судебных исполнителей Судебного департамента, затягивается процесс исполнения судебных решений. Он призвал увеличить штатные единицы и повысить зарплату.

Народный избранник Мирлан Бакиров отметил, что степень доверия населения к судьям остается низкой, хотя в судебных органах работают 500 судей, принимаются программы развития, проводятся реформы, выделяются крупные суммы денег из бюджета.

Депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что рейтинг судей и судебных органов сейчас сопоставим с рейтингом гаишников и ГАИ. Депутат Акылбек Жапаров считает, что независимость судей до сих пор остается на словах.

По итогам дискуссии было принято решение утвердить проект упомянутой государственной программы. Помимо этого депутаты избрали на 7 лет новых судей Конституционной палаты, предложенных президентом: Касымалиева Мукамбета Шадыкановича, Борбукееву Мээргуль Рыскулбековну, Жумабаева Латипа Пазыловича.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №15 от 28.02.2020 / стр. 6