Кого, какими путями занесли в список? Вот в чем вопрос…

Глава государства отметил, что качественный состав парламента зависит от степени ответственности партий.
Глава государства отметил, что качественный состав парламента зависит от степени ответственности партий. Возможно ли на этот раз сформировать сильный парламент?
— Конечно, президент прав. Но вся проблема в ответственности партий и их лидеров. Тут речь идет о том, кого и какими путями они занесли в список. Все зависит от того, сколько партий попадет в парламент и какими они будут. В парламент должны прийти полноценные политические партии, а не те, кто имеют название, но не имеют содержания, партии богачей. Без этого цель сформировать сильный парламент останется несбыточной мечтой.
Мирлан Дуйшонбаев, независимый журналист
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №15 от 28.02.2020 / стр. 4
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