Максат ажы Токтомушев: Не можем в связи с коронавирусом ввести запрет на жума намаз

28 февраля, Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса призвало сократить число людей, которые участвуют в пятничных намазах.
28 февраля, Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса призвало сократить число людей, которые участвуют в пятничных намазах. В этой связи глава Духовного управления мусульман Максат ажы Токтомушев в интервью одному из СМИ заявил, что никто не может запретить приход на жума намаз.
«Могу сказать со всей уверенностью, что это неправильно и совершенно невозможно. Жума намаз — это день, который очень ждут мусульмане. Мы не можем никому запретить или просить, чтобы не приходили на пятничный намаз. В обычные дни в мечетях не собирается столько людей. Богобоязненные мусульмане мужского пола ждут этого дня, чтобы прийти в мечеть, они радуются, шариат не допускает такого запрета», — заявил Максат ажы Токтомушев.
Источник: govori.tv
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!