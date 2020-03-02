Максат ажы Токтомушев: Не можем в связи с коронавирусом ввести запрет на жума намаз

28 февраля, Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса призвало сократить число людей, которые участвуют в пятничных намазах.

28 февраля, Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса призвало сократить число людей, которые участвуют в пятничных намазах. В этой связи глава Духовного управления мусульман Максат ажы Токтомушев в интервью одному из СМИ заявил, что никто не может запретить приход на жума намаз.

«Могу сказать со всей уверенностью, что это неправильно и совершенно невозможно. Жума намаз — это день, который очень ждут мусульмане. Мы не можем никому запретить или просить, чтобы не приходили на пятничный намаз. В обычные дни в мечетях не собирается столько людей. Богобоязненные мусульмане мужского пола ждут этого дня, чтобы прийти в мечеть, они радуются, шариат не допускает такого запрета», — заявил Максат ажы Токтомушев.

Источник: govori.tv