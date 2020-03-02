Мэрия Бишкека: Вода в реке Аламедин чистая

В социальных сетях распространяют видеозапись, где горожанин заснял якобы реку Аламедин, в которой ярко-зеленая вода.

В социальных сетях распространяют видеозапись, где горожанин заснял якобы реку Аламедин, в которой ярко-зеленая вода. Кадрами заинтересовалась мэрия Бишкека.

После этого сотрудники муниципалитета определили место съемки — река Аламедин, протекающая между жилым массивом «Дордой» и «Энесай». Председатели ТСЖ, квартальных и домовых комитетов, население жилых массивов подтвердили, что вода в реке абсолютно чистая, они ничего зеленого в ней не видели.





По словам главы района Мурата Осмонова, вода в реке, как и всегда, прозрачная и чистая, данное видео не соответствует действительности.

На место, где якобы течет зеленая вода, выезжали сотрудники милиции, которые также подтвердили, что вода в реке чистая, сообщили в мэрии.

«Не поддавайтесь различным провокациям в социальных сетях и обязательно проверяйте информацию, она может быть недостоверна», — призвали в столичном муниципалитете.

Источник: elgezit.kg