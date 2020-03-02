Медиаэксперт: Если суд признает Сыдымана виновным, то его могут посадить на пять лет

Директор Института медиа полиси Бегаим Усенова считает, что тюрьма должна быть крайней мерой

Если суд вынесет решение не в пользу блогера Сыдымана и признает его виновным в разжигании межрегиональной вражды, то его могут посадить на пять лет. Об этом Vesti.kg заявила директор Института медиа полиси Бегаим Усенова.

По ее словам, вне зависимости от тяжести высказываний граждан кыргызское законодательство предусматривает лишение свободы от пяти лет.

«Сейчас идет следствие, после дело будет передано в суд, где будет устанавливаться, возбудил ли блогер межрегиональную вражду. К сожалению, по нашему законодательству если блогера признают виновным, то его посадят более чем на пять лет. То есть вне зависимости от цели, формы, тяжести высказываний наше законодательство не предусматривает никакие смягчающие обстоятельства и прописывает только одну санкцию – лишение свободы от пяти лет», – сказала эксперт.

Она добавила, что подобные законодательные нормы противоречат Конституции.

«В данном случае такое наказание мне представляется несправедливым, несоразмерным и, таким образом, противоречащим Основному закону. Эти нормы должны подлежать изменению. Тюрьма должна быть крайней мерой», – подчеркнула Усенова.

Напомним, что блогер Сыдыман был задержан из-за высказываний, разжигающих межрегиональную рознь. Ему инкриминируется ст. 313 ч. 1 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

На своей странице в инстаграме блогер в негативной форме высказался об уроженцах некоторых регионов Кыргызстана.

Позже он опубликовал видео, где принес извинения кыргызстанцам.

Источник: vesti.kg