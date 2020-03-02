(Видео) Зеленая вода. В Казахстане отобрали пробы воды из реки Чу

«Казгидромет» Казахстана отобрал воду в реке Чу из-за сообщений о зеленой воде в реках Аламедин и Ала-Арча в Кыргызстане.

«Казгидромет» Казахстана отобрал воду в реке Чу из-за сообщений о зеленой воде в реках Аламедин и Ала-Арча в Кыргызстане. Об этом сообщает казахстанское ведомство.

«В связи с информацией, опубликованной в СМИ о появлении зеленой окраски воды в реках Аламедин и Ала-Арча на территории Кыргызстана, впадающих в реку Чу, филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области организовал внеплановый отбор проб воды реки Чу в районе села Кайнар (примерно 20 км от границы с Кыргызстаном). По визуальному осмотру на реке Чу вода природного цвета, не имеет постороннего запаха, не характерных явлений не обнаружено», - говорится в сообщении.

Результаты физико-химического анализа проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ будут предоставлены 2 марта.

Ранее в соцсетях распространили видео, где запечатлена река Ала-Арча в районе жилмассива Дордой близ Бишкека. На видео видно, что вода в реке имеет ярко-зеленый цвет. Мэрия Бишкека сразу же заявила, что это фейк. Однако специалисты опровергли это утверждение. В Госэкотехинспекции и МЧС сообщили, что пробы воды отобраны, ожидаются результаты анализа.

Источник: АКИpress